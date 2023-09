Lewandowski diz não ser mais como antes: 'Era uma máquina, tornei-me mais humano'

Durante entrevista para o jornal espanhol As, Robert Lewandowski comentou sobre seu desempenho no Barcelona e disse já não apresentar o mesmo nível que tinha no Bayern de Munique.

"Antes do Barcelona eu era um pouco mais máquina, aqui tornei-me mais humano", disse o atacante.

Neste inicio de temporada, o polonês tem quatro jogos pelo Barcelona com dois gols marcados, números que podem ser considerados baixos em comparação com as últimas temporadas do goleador.