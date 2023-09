Lateral direito Kyle Walker renova com o Manchester City até 2026; veja detalhes

Nesta sexta-feira, o Manchester City anunciou oficialmente a renovação do lateral direito Kyle Walker, de 33 anos. O defensor, que tinha contrato apenas até o fim da atual temporada, estendeu seu vínculo com o clube inglês por mais duas temporadas e assinou até 2026.

No início do mês, Walker já havia revelado que sua renovação contratual com o City estava muito próxima de ser concluída. O inglês chegou a ser alvo do Bayern de Munique, mas a transferência não foi para a frente - após uma conversa com Pep Guardiola, o lateral optou por permanecer na Inglaterra.

"Estou muito emocionado por assinar um novo contrato. Meu futuro é com o Manchester City e isso é o melhor para mim", declarou o defensor em entrevista ao site oficial da equipe.