Júnior Tavares, da Ponte Preta, é internado na UTI com tumor no cérebro

O lateral Júnior Tavares, que atua pela Ponte Preta, foi internado na UTI na última quarta-feira no Hospital da PUC, em Campinas, após ter sentido formigamentos no braço. Há cerca de um mês, o jogador havia sido diagnosticado com um tumor no cérebro.

A informação foi divulgada primeiramente pelo jornalista Jorge Nicola. Júnior Tavares não entra em campo desde junho. O lateral sentiu dores de cabeça após dar uma cabeçada e foi afastado. Depois do ocorrido, fez exames que o diagnosticaram com o tumor.

O jogador deverá passar por cirurgia nos próximos dias. Os custos da sua internação estariam sendo pagos por um amigo. A Ponte Preta, porém, afirmou em nota oficial que está acompanhando a situação do lateral e prestando o suporte necessário.