Ituano sai na frente, mas cede empate ao Londrina pela Série B

Nesta quinta-feira, Londrina e Ituano empataram por 2 a 2, no Estádio do Café, para abrir a 28ª rodada da Série B do Brasileirão. O Ituano começou a partida muito bem e fez dois gols nos primeiros trinta minutos de jogo, mas não conseguiu segurar o resultado e cedeu o empate ainda na primeira etapa.

O empate não é bom para nenhuma das duas equipes. O Ituano é o 13º colocado, com 33 pontos, e chega ao terceiro jogo seguido sem vitória. O Londrina vive situação ainda mais delicada, na 19ª posição, com 21 pontos, e uma sequência de seis partidas sem vencer.

Os dois times voltam a campo na próxima semana, pela 29ª rodada da Série B. No dia 22 (sexta-feira), o Ituano enfrenta o Vitória, às 21h30 (de Brasília), no Novelli Junior. No dia 23 (sábado), o Londrina encara o Sport, às 20h45, na Ilha do Retiro.