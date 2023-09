Injustiçado? Veja os números de Vinicius Jr na temporada 2022/23 por Real Madrid e Seleção Brasileira

Não há brasileiros no top-10 desse ano do The Best, ao contrário de 2022, quando o próprio Vinicius Júnior foi nomeado. Entretanto, o goleiro Ederson, que atua no Manchester City, concorre ao prêmio de melhor goleiro do mundo. A Fifa avalia o desempenho dos jogadores entre as datas 9 de dezembro de 2022 (pós-Copa do Mundo) e 20 de agosto de 2023. A cerimônia de entrega do 'título', no entanto, ainda não tem data confirmada.

Vinicius Júnior segue se recuperando de lesão na coxa e deve voltar aos gramados no dia 24, quando o Real Madrid enfrenta o Atlético de Madrid, pelo Campeonato Espanhol. Portanto, o atacante deve integrar a próxima lista de convocados do técnico Fernando Diniz na próxima Data Fifa para a sequência das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.