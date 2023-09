Grêmio perde do Red Bull Bragantino, e Palmeiras segue como vice-líder do Brasileiro

Nesta quinta-feira, o Red Bull Bragantino venceu o Grêmio por 2 a 0, no Estádio Nabi Abi Chedid, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor Gaúcho sofreu os gols ainda no primeiro tempo e não conseguiu evitar a derrota, que tirou a chance do Grêmio de assumir a vice-liderança.

Com o resultado, o Grêmio é o terceiro colocado, com 39 pontos, dois a menos que o vice-líder Palmeiras. O Bragantino é o quinto colocado, também com 39 pontos, e encosta no G4.

Os dois times voltam a campo na próxima semana, pelo Brasileirão. Em partida atrasada da 15ª rodada, o Grêmio visita o Corinthians nesta segunda-feira, às 21h (de Brasília), na Neo Química Arena. Pela 24ª rodada, o Red Bull Bragantino enfrenta o América-MG, nesta terça-feira, às 21h, no Independência.