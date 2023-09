Ganso deve ser desfalque para o Fluminense no clássico contra o Vasco

O Melhor Volante do Brasil tá em casa também, tá? pic.twitter.com/DDO2iQHAbd ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) September 14, 2023

A tendência é a de que Ganso não atue neste fim de semana. O objetivo é ter o camisa 10 100% para a semifinal da Libertadores, contra o Internacional. A primeira partida do Fluminense contra o Colorado será no dia 27, no Maracanã.

Ganso é um dos titulares de Fernando Diniz no Fluminense. Nesta temporada, atuou em mais de 40 partidas e foi responsável por sete assistências. O meia é o principal armador do Tricolor Carioca.

Fluminense e Vasco se enfrentam neste sábado, às 16h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos. Os visitantes ocupam a quinta colocação do Campeonato Brasileiro, com 38 pontos.