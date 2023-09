Gabigol sai em defesa de Sampaoli após derrota para Athletico-PR: "É um trabalho novo"

A derrota para o Athletico-PR, por 3 a 0, no Campeonato Brasileiro, voltou a colocar pressão no trabalho do técnico Jorge Sampaoli no Flamengo. A equipe carioca teve atuação ruim e foi muito criticada pela torcida em Cariacica.

O atacante Gabigol, porém, saiu em defesa do argentino após a partida.

"É um trabalho novo, não parece, mas é. O Sampaoli tem a cara do Flamengo. A gente tem oscilado, mas o futebol é assim. Temos que oscilar menos, como quando fizemos contra o líder do campeonato, que deve ser o único que não está oscilando", declarou o centroavante.