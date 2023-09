Fluminense adia venda de ingressos para duelo pela semifinal da Libertadores contra o Inter

O Fluminense anunciou que adiou a venda de ingressos para o duelo com o Internacional pela semifinal da Libertadores. A bola rola para o jogo da ida, no Maracanã, no dia 27 de setembro, às 21h30.

De acordo com um pronunciamento oficial, o clube está em conversas com autoridades estaduais (Batalhão Especializado em Policiamento em Estádios - o BEPE) relativas ao uso do e-ticket e carteirinha no acesso ao estádio. O Tricolor também confirmou que a nova data de abertura da comercialização de bilhetes está marcada para às 12h (de Brasília) do dia 18 de setembro (segunda-feira).