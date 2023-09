Flamengo assume liderança provisória em finalizações sofridas no Brasileirão

A derrota por 3 a 0 para o Athletico-PR reforçou a preocupação do torcedor do Flamengo para a sequência da temporada 2023, sobretudo pensando na final da Copa do Brasil contra o São Paulo. E o sistema defensivo do time carioca segue sem passar confiança: após o jogo desta quarta-feira, o Rubro-Negro ficou na liderança da lista de times que mais sofreram finalizações no Brasileirão.

Apesar de contar com um jogo a mais do que a maioria dos concorrentes, o Flamengo - comandado pelo técnico Jorge Sampaoli - chegou a 355 arremates sofridos na competição nacional, segundo dados da SofaScore. Na sequência do ranking, aparecem Grêmio (346), Corinthians (338), Goiás (335) e Santos (333).

Diante do Athletico-PR, o Flamengo sofreu 15 finalizações, sendo que nove delas foram na direção da meta flamenguista. Além disso, o time paranaense criou seis chances claras de gol.