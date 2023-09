Estrela Amadora x Porto: veja informações do jogo pelo Campeonato Português

A quinta rodada do Campeonato Português começa nesta sexta-feira e o Porto viaja para encarar o Estrela Amadora, no Estádio José Gomes, em Amadora. A bola rola a partir das 15h45 (de Brasília) para o confronto.

Os visitantes estão na vice-liderança da competição, com dez pontos. O Porto está atrás do Boavista e a frente do Sporting nos critérios de desempate. Portanto, vencer pode significar a liderança, assim como uma derrota pode levá-lo até para a sétima colocação.

A equipe de Sérgio Conceição perdeu os 100% de aproveitamento na rodada passada, quando empatou em 1 a 1 com o Arouca. Agora, tenta a recuperação.