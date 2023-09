Em estreia de Rogério Ceni, Bahia vence o Coritiba e se afasta do Z4 do Brasileiro

O jogo

O Coritiba abriu o placar com um minuto de jogo. A equipe da casa construiu boa jogada pela direita, Slimani recebeu aberto e cruzou na área, encontrando Sebástian Gómez, que finalizou para o fundo do gol. A reação do Bahia veio logo depois. Yago Felipe ajeitou de cabeça na área, Everaldo dominou e finalizou, acertando a trave. No rebote, Rafael Ratão não desperdiçou e deixou tudo igual, aos 10.

Thaciano virou para o Esquadrão de Aço aos 29 minutos. Cándido cruzou na área, Luan Polli tentou defender pelo alto, mas não segurou a bola, que sobrou na área para o meia finalizar e fazer o segundo do Bahia. Minutos depois, Ademir fez o terceiro, aproveitando mais uma falha do goleiro do Coxa. Cándido recebeu de Thaciano e tentou a finalização, defendida por Luan Polli, que espalmou na área. Ademir aproveitou e mandou para o fundo da rede.

Biel fez o quarto gol do Bahia aos 28 minutos do segundo tempo, em mais uma falha do goleiro do Coxa. Após longo lançamento de Gilberto, Biel ficou coma bola no ataque e avançou. Luan Polli fez mal o corte fora da área e a bola sobrou para o atacante tricolor finalizar com o gol aberto. Minutos depois, Slimani teve chance, mas Marcos Felipe fez a defesa.

Nos últimos minutos dos acréscimos, novamente o reforço argelino do Coxa recebeu na área e finalizou para mais uma defesa do goleiro do Bahia. Até que, no lance seguinte, Andrey recebeu de Slimani, estreante, e diminuiu o placar.

FICHA TÉCNICA