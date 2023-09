Dudu, do Palmeiras, celebra avanço em recuperação: "Sensação que tive quando meus filhos andaram"

Dudu fez postagem de sua fisioterapia no Instagram. (Foto: Reprodução Instagram / Palmeiras)

Classificação e jogos Brasileirão

O atacante do Alviverde rompeu o ligamento cruzado anterior e lesionou o menisco do joelho direito na partida contra o Vasco, pela 21ª rodada do Brasileirão, no dia 27 de agosto. As lesões forçaram o atleta a passar por cirurgia e se afastar pelo restante da temporada.

Recém-operado, o atacante já iniciou a fisioterapia com o Palmeiras, que divulgou que o tempo estimado de retorno aos gramados é de 9 a 12 meses.