Dorival nega sede de vingança por não seguir no Fla: 'Penso muito mais no São Paulo'

Dorival Júnior é um dos protagonistas da grande final da Copa do Brasil. O treinador, atual campeão do torneio, ergueu a taça estando à frente justamente do rival desta decisão, o Flamengo, mas surpreendentemente não permaneceu na Gávea mesmo sendo campeão não só do torneio nacional, mas também da Libertadores.

Há quem diga que essa final pode ser vista como uma oportunidade perfeita para que Dorival Júnior se vingue do Flamengo, que optou por não renovar o contrato do treinador, mas, o atual comandante são-paulino garante que não tem nada disso.

"Eu sou muito sincero com você. Penso muito mais no São Paulo do que própria e individualmente na figura do treinador, do Dorival, que no ano passado esteve no Flamengo. Só tive alegrias lá dentro, grandes momentos. Sou muito grato pela oportunidade que tive, nunca questionei a posição tomada, sempre respeitei, e não será nesse momento que vou mudar tudo o que disse a respeito da equipe em que estava", afirmou Dorival Júnior.