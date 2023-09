Dorival admite foco na final da Copa do Brasil após derrota: "Não tem como virar a chave"

Com a derrota desta quarta-feira, o São Paulo chegou a sete jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. O time figura na parte de baixo da tabela e pode ver os clubes que lutam contra o rebaixamento se aproximarem. Mas, nada que tire o sono de Dorival Júnior, que só pensa no Flamengo.

"O Inter foi melhor, teve merecimento. Para o treinador, é muito mais difícil a virada de chave, porque a realidade é essa, não tem como virar a chave. Todos nós estamos pensando e muito nesses dois jogos finais. Tenho certeza que do lado de lá estão da mesma forma. Que sejam dois grandes espetáculos", afirmou o treinador do São Paulo.

"Até os momentos em que nós tínhamos um respiro entre uma competição e outra, o São Paulo estava totalmente focado no Brasileiro e fazendo uma campanha regular. Quando começamos a decidir toda semana porque estávamos na Copa Sul-Americana e na Copa do Brasil, saíamos de um jogo como esse e dois dias e meio depois estávamos em campo de novo. Por isso que estou tentando entender tudo que vem acontecendo. Natural que cobrando uma melhora a todo momento, intensificando trabalhos. O Inter fez, sim, alguns movimentos interessantes, tivemos oportunidades boas na partida. Foi um bom jogo, de bom nível, mesmo com campo pesado, não houve deslealdade. Foi um jogo jogado, com equilíbrio das duas equipes", completou.

O São Paulo terá mais três dias de preparação antes de embarcar para o Rio de Janeiro, o que acontece no sábado à tarde. No domingo a bola rola às 16h (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de ida da grande final da Copa do Brasil. A partida de volta está marcada para o dia 24 de setembro, também às 16h, no Morumbi.