Cuiabá x América-MG: saiba onde assistir, prováveis escalações e mais informações sobre o jogo pelo Brasileiro

Do outro lado, o América-MG se encontra no Z4 do Brasileirão, com apenas 16 pontos. A equipe comandada por Fabián Bustos também não vem de uma sequência de bons resultados - foram duas vitórias e três derrotas nos últimos cinco jogos. O time ainda acumula uma eliminação: perdeu os dois jogos contra o Fortaleza e ficou de fora das semifinais da Copa Sul-Americana.

Nos últimos confrontos do torneio nacional antes da data Fifa, porém, o Coelho bateu o São Paulo por 2 a 1 e superou o Santos por 2 a 0, o que pode ter restaurado a confiança da equipe. Agora, a principal meta do clube mineiro é superar o Cuiabá para chegar à terceira vitória seguida no Campeonato Brasileiro.

Fabián Bustos terá dois reforços para o duelo contra o Cuiabá. Benítez, recuperado de lesão, pode voltar a ser uma opção para o meio-campo da equipe. Além dele, o goleiro uruguaio Washington Aguerre pode fazer sua estreia defendendo a meta da equipe.

No primeiro turno, jogando fora de casa, deu Cuiabá. O Dourado conseguiu a virada contra o Coelho com dois gols no fim do jogo e venceu por 2 a 1.