Corinthians vai ter Gil e Bruno Méndez como desfalques para jogo contra Grêmio

O Corinthians tem dois desfalques certos para o jogo contra o Grêmio, na próxima segunda-feira. Os zagueiros Gil e Bruno Méndez receberam o terceiro cartão amarelo diante do Fortaleza, nesta quinta, e ficaram suspensos para o duelo na Neo Química Arena.

Com as baixas, a tendência é que a zaga do Timão seja formada por Lucas Veríssimo e Caetano, outras opções na zaga. Diante do Leão do Pici, o técnico Vanderlei Luxemburgo escalou o time com três zagueiros, mas com Veríssimo no banco.

O Corinthians segue com uma longa lista de pendurados, com Cássio, Lucas Veríssimo, Caetano, Fagner, Fausto Vera, Gabriel Moscardo, Matheus Bidu, Maycon, Roni, Guilherme Biro, Ruan Oliveira e Yuri Alberto.