Corinthians tem 14 jogadores pendurados no Campeonato Brasileiro; veja lista

O Corinthians já não conta com o volante Maycon, suspenso pelo terceiro cartão amarelo adquirido no Derby do último domingo. Giuliano deve atuar em seu lugar nesta quinta-feira.

Classificação e jogos Brasileirão

Léo Mana, Wesley e Giuliano estão com um cartão amarelo acumulado e podem ficar pendurados caso recebam punição no jogo contra o Fortaleza. Depois do compromisso diante do Grêmio, o Timão recebe o Botafogo no dia 22 (sexta-feira).

O Corinthians visita o Fortaleza nesta quinta-feira, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 19h (de Brasília) no gramado da Arena Castelão.