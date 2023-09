Com vários desfalques, Coudet valoriza atuação do Internacional

O Internacional acabou com um jejum de dez jogos sem vitória no Brasileirão 2023 ao bater o São Paulo nesta quarta-feira no Beira-Rio. A missão ficou mais difícil em função do grande números de desfalques no Colorado, por isso o técnico Eduardo Coudet valorizou muito o resultado.

"Era uma partida muito importante, pois precisávamos ganhar, mas também porque tínhamos muitos jogadores que não tinham tantos minutos e demonstraram que estão a altura para ajudar", disse o comandante em entrevista coletiva.