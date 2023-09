Com retorno de Gómez, Palmeiras faz último treino antes de pegar o Goiás pelo Brasileiro

O Palmeiras encerrou sua preparação para enfrentar o Goiás pelo Campeonato Brasileiro nesta quinta-feira. O treino do Verdão contou com a volta de Gustavo Gómez, que estava com a seleção do Paraguai disputando as Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo.

Os trabalhos foram iniciados nesta manhã na parte interna no CT, mais especificamente no auditório, onde os jogadores participaram de uma sessão de vídeo. No campo, o elenco do Palmeiras participou de um treino tático posicional, focado na defesa e no ataque.