Chuva impede treino, e São Paulo faz trabalho na academia do hotel após derrota

Sem perder tempo, o elenco do São Paulo já retornou às atividades após a derrota de virada para o Internacional na última quarta-feira, em Porto Alegre, pelo Campeonato Brasileiro. O foco agora está na grande final da Copa do Brasil, marcada para o domingo, diante do Flamengo.

Antes de retornar à capital paulista, os jogadores que foram reservas no Beira-Rio realizaram um trabalho físico na academia do hotel que a delegação está concentrada, em Porto Alegre.

O Tricolor havia planejado um treino no CT do Grêmio para esta quinta, mas devido às chuvas intensas que caíram no Rio Grande do Sul, não foi possível exercer as atividades em campo. Sendo assim, o time começa a preparação para a decisão na sexta-feira, no CT da Barra Funda.