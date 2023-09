Cássio pede atenção ao Corinthians após derrota para Fortaleza no Brasileiro

O goleiro Cássio não gostou do que viu do Corinthians na derrota por 2 a 1 para o Fortaleza, nesta quinta-feira. O ídolo do Timão pediu mais atenção aos companheiros após o revés, que serviu como uma prévia para a semifinal da Copa Sul-Americana.

"Temos que estar atentos a todo instante. Sofremos muito com a bola, perdemos muito a bola, sofremos contra-ataques. Temos que estar mais atentos, ligados, para não sofrermos esses gols", comentou Cássio em entrevista ao Premiere.

Para o Gigante, é fundamental que o Timão vença os próximos dois jogos em casa para recuperar os pontos perdidos no Brasileirão. O Alvinegro não vence na competição há quatro rodadas.