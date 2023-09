Bitello é anunciado por time russo, e Grêmio se despede do jogador

OBRIGADO, BITELLO! ??? Do guri que chegou à #BaseGremista em 2018 ao atleta que sai em 2023, tu honrou as três cores. Foram 5 anos de gols em Grenais, títulos, raça e talento em campo. Feitos que estão imortalizados na memória de cada gremista. SUCESSO, THE KING! ? pic.twitter.com/QxBwaMezAR ? Grêmio FBPA (@Gremio) September 14, 2023

Bitello chegou do Cascavel para defender o time sub-19. O jogador se destacou no Campeonato Brasileiro sub-20 e foi integrado ao Grupo de Transição, equipe pela qual foi campeão do Brasileiro de Aspirantes em 2021.Não demorou muito e, no mesmo ano, estreou pelo time profissional no Gauchão e depois foi utilizado inclusive na Copa Sul-Americana. No ano seguinte, firmou-se no elenco principal. Desde então, disputou 93 jogos e marcou 19 gols.

Pela equipe, conquistou o Campeonato Gaúcho em três oportunidades (2021, 2022 e 2023) e a Recopa Gaúcha em 2023. Em sua passagem pelo Grêmio, o jogador ganhou oportunidade na Seleção Olímpica de Ramon Menezes no último compromisso do sub-23, para amistosos com o Marrocos.

Bitello atuou pela última vez com a camisa tricolor no dia 28 de agosto, na vitória de 3 a 0 sobre o Cruzeiro pela 21ª rodada do Brasileirão. Nesta ocasião, Bitello deu a assistência para o gol de Pepê.