Bia Haddad vence ucraniana Marta Kostyuk e avança às quartas em San Diego

Bia's FIFTH match over 3 hours this season ?

[7] Beatriz Haddad Maia outlasts Kostyuk 7-5, 6-7(3), 6-2 in San Diego to advance to the quarterfinals!#SanDiegoOpen pic.twitter.com/2LYtdUCDDL

? wta (@WTA) September 14, 2023

Se no segundo set a paulistana acabou sendo superada no tiebreak, no terceiro ela conseguiu se impor e abriu uma vantagem de três games logo no começo para encerrar a partida. O duelo foi cansativo para a classificada, já que durou 3h05min.

Agora, Bia Haddad se prepara para enfrentar a tcheca Barbora Krejcikova nas quartas de final. A quarta cabeça de chave do torneio derrotou a ucraniana Anhelina Kalinina, com parciais de 6-3 e 6-2.