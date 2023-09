Bayern x Bayer Leverkusen: confira onde assistir e mais informações sobre o duelo pela Bundesliga

A quarta rodada do Campeonato Alemão começa nesta sexta-feira. Bayern de Munique e Bayer Leverkusen se enfrentam na Allianz Arena, às 15h30 (de Brasília).

Onde assistir: O canal por assinatura SporTV, a plataforma OneFootball e o Canal GOAT, no YouTube, transmitem o confronto.

As duas equipes são as únicas com 100% de aproveitamento na Bundesliga nesta temporada. O confronto é direto pela liderança.