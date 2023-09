Autor do gol da vitória, Yago Pikachu avalia partida contra o Corinthians e evita pensar na Sul-Americana

O Fortaleza voltou a vencer no Campeonato Brasileiro depois de bater o Corinthians por 2 a 1, na Arena Castelão, com gol de Yago Pikachu nos acréscimos. O jogador entrou no lugar de Marinho, que saiu no segundo tempo com dores na panturrilha após perder pênalti. Pikachu analisou a partida e exaltou a atuação da equipe cearense.

"O resultado é muito importante, porque jogando em casa a gente sabe que os três pontos têm que ficar aqui, ainda mais depois do que a nossa equipe produziu desde o primeiro tempo, pressionando o adversário. O Corinthians teve apenas a oportunidade da bola parada no primeiro tempo e depois se fechou, esperando o crontra-ataque, coisa que a gente já esperava até pela formação que eles tiveram aqui, mas jogando dentro de casa a gente tinha que prevalecer", afirmou na saída de campo.