Atacante do Sevilla aponta Sampaoli como pior treinador que já teve

O atacante do Sevilla, Suso, concedeu entrevista para o canal El Pelotazo e não poupou palavras para criticar o treinador do Flamengo Jorge Sampoli. Ao ser questionado sobre o melhor e pior treinador com quem já trabalhou, o espanhol não teve dúvidas na resposta.

"O melhor, Luis Enrique. Trabalhei com ele na seleção, e me parece o melhor que tive. O pior? Sampaoli" - afirmou.

Sampaoli trabalhou com Suso durante a temporada passada no Sevilla. O atleta não teve muito espaço com o treinador argentino e revelou uma conversa com o diretor de futebol do Sevilla, Monchi, sobre seu futuro no clube.