Arboleda manda recado e anima torcida do São Paulo sobre presença em final

O São Paulo se pronunciou nesta tarde sobre o estado clínico do zagueiro. O clube informou que foi constatada uma fibrose no local. O equatoriano iniciou tratamento no REFFIS Plus e será reavaliado diariamente.

Arboleda soma 33 partidas pelo Tricolor nesta temporada, com um gol marcado. Se tudo correr bem, o defensor de 31 anos deverá formar dupla de zaga com Beraldo na final da Copa do Brasil.

Já o segundo jogo contra o Flamengo acontece no dia 24, novamente às 16h, no Morumbi. O São Paulo vai em busca de um título inédito para sua coleção.

