Arboleda passa por exames e não tem lesão constatada, mas segue como dúvida no São Paulo para final

O zagueiro Robert Aborleda ainda é dúvida, mas tem chances de entrar em campo pelo São Paulo na final da Copa do Brasil, no domingo, diante do Flamengo, no Maracanã.

Após machucar a coxa esquerda em um jogo com a seleção do Equador, o defensor foi submetido a exames de imagem durante esta quinta-feira. Ele não teve lesão constatada, mas sim uma fibrose no local. O jogador já iniciou a recuperação e será avaliado diariamente.