Após Antony, Manchester United comunica afastamento de Jadon Sancho

O Manchester United passa por um início de temporada 2023/24 recheado de problemas. Por problemas na justiça, Antony foi afastado do no último domingo (10). Agora, foi a vez de Jadon Sancho. Nesta quinta-feira (14), os Red Devils anunciaram em seu site oficial o afastamento do atacante inglês.

"Jadon Sancho permanecerá em programa de treinamento pessoal fora do grupo principal, enquanto se aguarda a resolução de um problema disciplinar no elenco", comunicou o clube inglês.

O clima entre Jadon Sancho e o treinador Erik Ten Hag não está dos melhores nos últimos tempos. O comandante não relacionou o atleta para o jogo contra o Arsenal e disse que o motivo seria um mau desempenho nos treinos.