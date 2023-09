Al-Hilal x Al-Riyadh: confira as informações da possível estreia de Neymar pelo Campeonato Saudita

Cerca de um mês após ser anunciado pelo Al-Hilal, Neymar deve finalmente estrear pelo seu novo clube nesta sexta-feira, na partida contra o Al-Riyadh. O duelo será válido pela sexta rodada do Campeonato Saudita e a bola rola a partir das 15h (de Brasília), no Estádio Prince Faisal Bin Fahd, casa do Al-Hilal.

O Al-Hilal, mesmo sem contar com Neymar até o momento, está fazendo um grande início de temporada. A equipe que também conta com nomes como Milinkovic-Savic, Mitrovic, Rúben Neves e Koulibaly, está invicta na competição. Foram cinco jogos e quatro vitórias. Com isso, ocupa a vice-liderança do Campeonato Saudita, com 13 pontos.