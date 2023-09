Aguirre admite "situação feia" após derrota para o Cruzeiro e nega chance de sair do Santos

"Temos que pensar que podemos mudar. Se não acreditasse não estaria aqui. Falta entrosamento. Na hora que tomamos gols ficamos nervosos, perdemos bolas fáceis. O time sofre situações adversas, contra-ataques. Nós temos que trabalharem tentar transmitir confiança para os jogadores apesar da situação difícil. A vitória tem que ser nosso objetivo imediato", finalizou.

Com o revés para o Cruzeiro, o Alvinegro Praiano amargou a sua terceira derrota seguida na temporada. Assim, o time segue na 17ª colocação da liga, com 21 pontos, três a menos que o Goiás, que é o primeiro time fora da zona do rebaixamento.

O Santos volta a campo agora na segunda-feira, quando encara o Bahia, fora de casa, em confronto direto da 24ª rodada do Brasileirão. A bola rola no gramado da Fonte Nova, em Salvador (BA), a partir das 20 horas (de Brasília).

Veja outros trechos da coletiva de Aguirre:

Substituições

"As trocas. O Inocêncio foi porque o Caiçara estava com amarelo. Rincón no Nonato foi volante por volante. O Furch foi uma opção mais ofensiva para jogar mais direto,, achar alguma variante para achar uma solução de gol. A ideia era ser mais ofensivo com dois atacantes"