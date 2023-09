ABC x Sport: veja informações e onde assistir ao confronto pela Série B

A disputa pela liderança da Série B do Campeonato Brasileiro está muito acirrada e, nesta sexta-feira, a partida entre ABC e Sport pode mudar o primeiro colocado. A partir das 21h30 (de Brasília), no Frasqueirão, em Natal (RN), as equipes se enfrentam pela 28ª rodada.

A transmissão do confronto será feita pelo canal fechado SporTV e pelo pay-per-view Premiere. O torcedor também pode acompanhar todos os detalhes da partida lance a lance aqui na Gazeta Esportiva.

O Sport está no G4 desde a 19ª rodada e chegou até a beliscar a liderança. Porém, entrou em uma má fase desde então e está há cinco jogos sem vencer. Apesar disso, perdeu apenas um lugar e agora ocupa a segunda posição, com 47 pontos, empatado com o Guarani, terceiro colocado. Com uma distância de apenas dois pontos para o líder Vitória, que foi goleado na última rodada, uma vitória pode ser o suficiente para reassumir a ponta.