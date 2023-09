Zé Rafael avalia período de treinos e projeta sequência difícil para o Palmeiras na temporada

"As partes tática e técnica também foram aprimoradas, então todo mundo conseguiu lapidar da melhor forma possível para chegar bem preparado para essa sequência difícil. Voltando agora contra o Goiás na sexta, depois o Grêmio e aí focar totalmente na Libertadores, que é um dos nossos principais objetivos da temporada. A gente tem se preparado bem e evoluído o máximo possível", completou.

Apesar de dizer que o foco total está na Libertadores, Zé Rafael garantiu que o Verdão jogará o Brasileirão com seriedade.

"O Palmeiras encara todos os jogos com a mesma intensidade e seriedade. Não é agora, na fase final, que será diferente. Os jogos contra Goiás e Grêmio, além de muito importantes para o Campeonato Brasileiro, vão servir também para nos prepararmos bem para enfrentar o Boca. Uma ótima oportunidade para que nossa equipe chegue bem montada para essa semifinal", disse.

O duelo entre Palmeiras e Goiás está marcado para as 21h30 (de Brasília) desta sexta-feira, no Allianz Parque, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vindo de um empate sem gols com o Corinthians, o time está no segundo lugar da tabela, com 41 pontos, e segue na caça ao líder Botafogo.