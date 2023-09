Vivendo seca de gols, Richarlison alega problemas extracampo: "Vou procurar ajuda psicológica"

Atuando nesta temporada pelo Tottenham e pela Seleção Brasileira, Richarlison marcou apenas um gol em sete jogos: balançou as redes no empate em 1 a 1 dos Spurs com o Fulham, pela Copa da Liga Inglesa. O camisa 9 tem sido muito criticado desde que afirmou ser o novo "homem gol" do Brasil, em entrevista coletiva que aconteceu em junho.

Com a vitória sobre o Peru, a Seleção Brasileira retomou a liderança da tabela das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 com seis pontos. A Argentina, que também tem seis, fica atrás por ter um gol a menos no saldo. O Brasil, agora, só volta a campo pelo torneio qualificatório nos dias 12 e 17 de outubro, quando enfrenta Venezuela e Uruguai, respectivamente.