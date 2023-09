Carille fala de momento do Corinthians: 'Precisa criar uma forma de jogar'

"Acho que o Corinthians tem seu próprio DNA, falando de clubes. Lembro de dois momentos que o clube tinha time para propor jogo: quando ganhou o Mundial de Clubes em 2000 e em 2015, com Renato Augusto, Jadson... Brasileiro maravilhoso. Em 2012, tínhamos um time de guerreiros, de muita personalidade, não tínhamos uma estrela. Em 16 jogos, o time tomou quatro gols. Era um time ajustado, com jogadores decisivos na frente. É importante achar uma maneira definitiva de jogar. Fica mais fácil para o técnico, para contratar jogador, a partir do momento que você tem uma linha a seguir", complementou o treinador.

Vanderlei Luxemburgo é o terceiro técnico do Corinthians na temporada, sucedendo Fernando Lázaro e Cuca. O time vem fazendo temporada irregular, mas ainda pode conquistar um título, já que está na semifinal da Copa Sul-Americana.

Além do título do Paulista de 2019, Carille conquistou o Campeonato Brasileiro de 2017 e os Estaduais de 2017 e 2018 pelo Corinthians. Ao todo, o treinador comandou o Timão em 183 oportunidades, com 86 vitórias, 56 empates e 41 derrotas.

Atualmente, Carille comanda o V-Varen Nagasak, da segunda divisão do Japão. No Brasil, o técnico também trabalhou em equipes como Santos e Athletico-PR.