Veja como se saíram os convocados dos times paulistas pelas Eliminatórias

Corinthians

O Timão teve dois convocados: o meia Matías Rojas, pelo Paraguai, e o defensor Bruno Méndez, pelo Uruguai. Ao todo, ambos tiveram 20 minutos somados por suas seleções.

Rojas entrou nos minutos finais no empate sem gols com o Peru, mas não foi utilizado na derrota para a Venezuela, por 1 a 0. O mesmo ocorreu com Bruno Méndez, que perdeu espaço na defesa uruguaia, e só atuou no fim da vitória contra o Chile, por 3 a 1.

Palmeiras

Ao lado do Santos, o Verdão foi o time paulista que mais cedeu jogadores para as seleções sul-americanas. O brasileiro Raphael Veiga, o paraguaio Gustavo Gómez, o uruguaio Joaquim Piquerez e o colombiano Richard Ríos.

Veiga não entrou em campo na goleada do Brasil contra a Bolívia, mas jogou por poucos minutos na vitória contra o Peru, quando substituiu Neymar nos acréscimos.