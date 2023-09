Vasco assina acordo com MP do Rio de Janeiro e encaminha liberação da torcida em São Januário

O Vasco está mais próximo do que nunca de voltar a mandar seus jogos em São Januário com público. Nesta quarta-feira, o Cruzmaltino assinou um Termo de Ajuste de Conduta (TAC) com o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e a expectativa é que a Justiça Estadual aprove o acordo nos próximos dias.

Com isso, é provável que a partida diante do Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro, seja a que marque a volta do encontro entre o Gigante da Colina e seus torcedores. O clássico deste sábado contra o Fluminense será disputado no Nilton Santos e não teria tempo hábil para a liberação ser oficializada.

Para que o acordo fosse estabelecido, o Vasco se comprometeu a passar por melhorias na operação de jogos e segurança a fim de evitar as cenas lamentáveis que resultaram na punição. Segundo o clube, haverá também no estádio "a instalação de câmeras de alta definição, com capacidade de captação de imagens com nitidez, inclusive em ambientes com baixa luminosidade, possibilitando a identificação de infratores dentro do estádio".