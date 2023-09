União dos Vitalícios vai apoiar Augusto Melo em eleição no Corinthians; veja detalhes

Augusto Melo, candidato da Oposição para a eleição presidencial do Corinthians, vai ter apoio da chapa 88, conhecida como União dos Vitalícios. Esse grupo conta com nomes influentes da política corintiana e ter ele ao seu lado é considerado um trunfo para Melo, que já possui o apoio oficial de outras sete chapas (05, 30, 77, 82, 83, 90 e 95) até o momento.

A reportagem da Gazeta Esportiva apurou que alguns dos integrantes da União dos Vitalícios não concordaram com o apoio e não vão votar em Augusto. São os casos de Roque Citadini, que teve Augusto Melo como vice quando participou da eleição presidencial de 2018, e Carlos Nujud, conhecido como Nei, que foi diretor da base do Timão durante o segundo mandato de Andrés Sanchez. Estes, no entanto, foram superados pela esmagadora maioria do grupo em votação interna.

Figuras como Paulo Garcia e Romeu Tuma Júnior, que integram o grupo, foram cogitados para compor a chapa de Augusto com o cargo de vice-presidente. Nenhum dos dois, porém, deve fazer parte da administração. A indicação do grupo que deve se confirmar é Emerson Piovesan, diretor financeiro do clube no mandato de Roberto de Andrade.