Time ideal das Eliminatórias tem Neymar e Rodrygo e domínio argentino; veja escalação

A Conmebol divulgou nesta quarta-feira o time ideal das duas primeiras rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. Os atacantes brsileiros Neymar e Rodrygo estão na equipe que também tem domínio argentino (quatro jogadores).

Brasil e Argentina foram as únicas seleções que encerraram a data Fifa de setembro com 100% de aproveitamento. A Seleção Brasileira estrou com vitória sobre a Bolívia, por 5 a 1. Na ocasião, Neymar e Rodrygo marcaram dois gols cada um, enquanto Raphinha fez o outro. Depois, a equipe comandada por Fernando Diniz venceu o Peru, por 1 a 0, com gol de Marquinhos no fim do jogo.

Já a Argentina, atual campeã do mundo, tem Cristian Romero, Nicolás Tagliafico, Dí Maria e Messi na escalação ideal. O camisa 10 dos hermanos atuou apenas na vitória sobre o Equador, na primeira rodada, marcando o único gol do jogo. Os comandados de Scaloni, em seguida, venceram a Bolívia, na altitude, aplicando um placar de 3 a 0.