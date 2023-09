Técnico da Argentina explica ausência de Messi contra a Bolívia: "Não se sentia bem"

Nesta terça-feira (12), a Argentina derrotou a Bolívia fora de casa e manteve os 100% de aproveitamento nas Eliminatórias Sul-Americanas. Apesar da vitória, a seleção não contou com Lionel Messi, que foi preservado pelo técnico Lionel Scaloni e não saiu do banco.

"Ele me disse que não se sentia bem. Seria arriscado ele entrar no segundo tempo, ainda mais nessa altitude. Não fazia sentido", disse Scaloni em entrevista à ESPN da Argentina.

Os hermanos venceram a Bolívia por 3 a 0, com gols de Enzo Fernéndez, Nicolás Tagliafico e Nico González, no estádio Hernando Siles, em La Paz. O resultado levou os atuais campeões mundiais para a vice-liderança das Eliminatórias, atrás apenas do Brasil.