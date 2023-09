Sem Bitello, Grêmio divulga relacionados para duelo com o Bragantino pelo Brasileirão

O Grêmio divulgou a lista dos 27 jogadores relacionados para o duelo com o RB Bragantino pelo Campeonato Brasileiro. A bola rola nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Nabi Abi Chedid.

A principal ausência entre os atletas convocados é o volante Bitello, que tem negociações em andamento para ser vendido para o Dínamo Moscou, da Rússia. Para não dividir as atenções entre tratativas com outro time e jogos do Imortal, o jogador foi cortado e não viaja com a delegação para São Paulo. O lateral Cuiabano, que se queixava de dores musculares, também não fica à disposição.

No entanto, o técnico Renato Gaúcho comemora o retorno de atletas convocados: o goleiro Gabriel Grando (Seleção Olímpica), e os meias Villasanti (Paraguai) e Carballo (Uruguai) são as novidades entre aqueles que representavam seus países.