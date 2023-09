Seleção brasileira atinge a maior sequência invicta da história das Eliminatórias

? O Brasil chegou a 36 jogos seguidos sem perder nas Eliminatórias da Conmebol. É a maior sequência invicta da história da competição! ??? ? 28 vitórias (!) ?? 8 empates ? 85.2% aproveitamento (!) ?? 87 gols marcados (!) ? 15 gols sofridos (!) ? 24 jogos sem sofrer gol (!) pic.twitter.com/bRzsOsBNCa ? Sofascore Brazil (@SofascoreBR) September 13, 2023

Classificação e jogos Eliminatórias Sul-Americanas

Com a vitória sobre o Peru, a seleção brasileira retomou a liderança da tabela das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 com seis pontos. A Argentina, que também tem seis, fica atrás por ter um gol a menos no saldo. O Brasil, agora, só volta a campo pelo torneio qualificatório nos dias 12 e 17 de outubro, quando enfrenta Venezuela e Uruguai, respectivamente.