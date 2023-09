São Paulo perde do Inter de virada em último teste antes da final da Copa do Brasil

Já nos acréscimos, Keiller deixou a bola escapar ao tentar dominar dentro da área, foi desarmado por Alisson e acabou cometendo pênalti no meia são-paulino. Calleri foi para a cobrança e não desperdiçou, vendo o goleiro do Inter tocar na bola com os pés antes de ela morrer no fundo das redes, colocando o Tricolor em vantagem no Beira-Rio.

Colorado vira o jogo

Precisando correr atrás do prejuízo, o Internacional voltou para a etapa complementar da mesma forma que iniciou o primeiro tempo, mas desta vez foi ainda mais agressivo. Não à toa, conseguiu o empate logo aos 14 minutos. Bustos ficou com a sobra de bola após cruzamento, dominou dentro da área e soltou a bomba, sem chances para o goleiro Rafael, deixando tudo igual no Beira-Rio logo no início da etapa complementar.

Após o empate, Dorival Júnior decidiu mexer no time do São Paulo, promovendo as entradas de Michel Araújo e Rodrigo Nestor nas vagas de Lucas e Luciano, respectivamente. Mas, quem acabou marcando o segundo gol foi o Internacional. Renê recebeu na entrada da área, dominou e soltou a bomba, no cantinho, sem chances para Rafael, que ainda se esticou todo, mas não conseguiu fazer a defesa.

O São Paulo só foi reagir na reta final da partida, mais precisamente aos 33 minutos, quando saiu a primeira finalização da equipe na etapa complementar. Patryck levantou na área, Calleri brigou pelo alto, e a bola sobrou para Michel Araújo, que bateu de primeira, exigindo boa defesa de Keiller. Logo na sequência, Wellington Rato cobrou escanteio no segundo pau, e Diego Costa cabeceou no cantinho, levando perigo à meta do Internacional.

Nos minutos finais o São Paulo foi com tudo para cima dos donos da casa, que adotaram uma postura mais retraída a fim de segurar a vantagem e garantir a vitória. Keiller, que já havia falhado no lance que resultou em pênalti a favor do Tricolor, até cometeu um novo vacilo, mas não foi suficiente para que os visitante empatassem a partida. Assim, o técnico Dorival Júnior e seus comandados tiveram de se conformar com mais um resultado negativo longe do Morumbi no Campeonato Brasileiro.