São Paulo divulga informações de ingressos para 1º jogo da final da Copa do Brasil

O São Paulo divulgou informações sobre a compra de ingressos para o jogo de ida da final da Copa do Brasil diante do Flamengo. A primeira partida acontece neste domingo (17), às 16h (de Brasília), no Maracanã.

A comercialização de bilhetes para a torcida tricolor terá início nesta quarta, a partir das 14h, através do site do Total Acesso. O alto valor das entradas para os visitantes (R$ 700) gerou polêmica e principalmente revolta por parte do Tricolor Paulista, que prometeu praticar os mesmos números no jogo da volta.

Apesar da compra ser feita online, será necessário trocar o ingresso virtual por um físico. Isso pode ser feito na quinta, na sexta e no sábado, no Portão 17 do Morumbi. Os horários para efetuar a troca será de 10h às 18h. Apenas o titular da compra poderá retirar os bilhetes físicos e, para isso, precisará ser apresentado alguns documentos: