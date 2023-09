São Paulo aguarda exames no Brasil para descobrir condição de Arboleda

Classificação e jogos Brasileirão

O zagueiro foi titular na partida entre Equador e Uruguai na última terça-feira. Aos 20 minutos do segundo tempo, tentou dar um pique, sentiu a coxa e caiu no gramado. Arboleda precisou do auxílio da maca para deixar o campo e saiu com as mãos no rosto, claramente preocupado.

Depois da partida, o defensor concedeu entrevistas e revelou sentir algumas dores, mas manteve um semblante tranquilo, diferente daquele demonstrado durante sua saída do campo.

O São Paulo enfrentará o Flamengo pelo primeiro jogo da final da Copa do Brasil neste domingo, às 16h (de Brasília), no Maracanã. Caso uma lesão muscular se confirme, Arboleda provavelmente ficará de fora do confronto. Dependendo da gravidade, o jogador pode até ficar ausente da partida de volta, que será disputada no domingo seguinte, dia 24, no Morumbi.