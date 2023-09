Santos x Cruzeiro: informações e prováveis escalações do jogo válido pelo Brasileirão

Para buscar o triunfo diante da sua torcida, que esgotou os ingressos, o técnico Diego Aguirre não poderá contar com Soteldo, que foi expulso contra o América-MG e terá que cumprir suspensão. Além disso, o zagueiro Alex Nascimento fraturou o tornozelo.

Em compensação, o meio-campista Dodi e o atacante Lucas Braga estão de volta. O comandante também terá duas novidades. Os atacantes Maximiliano Silvera e Alfredo Morelos já treinam com o grupo e já estão aptos para estrear.

Do outro lado, o Cruzeiro está na 12ª colocação do Brasileirão, com 26 pontos. A equipe não vence desde o dia 8 de julho. Desde então, são três derrotas e cinco empates.

A partida marcará a estreia do técnico Zé Ricardo, que assume a vaga de Pepa, demitido. Em seu primeiro jogo, ele não poderá contar com Rafael Elias, que sofreu uma lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo.