Santos perde para o Athletico-PR de virada, mas avança às quartas do Brasileirão sub-17

Com o resultado, o Alvinegro Praiano encerra a primeira fase da competição na quarta colocação do grupo B e enfrenta agora o Corinthians em jogos de ida e volta no mata-mata. Já o Furacão ficou em terceiro e encara o Flamengo.

Antes de pensar no Timão, o Santos volta as suas atenções para o Campeonato Paulista sub-17. Às 11 horas do sábado, os Meninos da Vila enfrentam o Desportivo Brasil, fora de casa.