"Rei dos clássicos" no ano passado, Palmeiras tem apenas três vitórias contra rivais em 2023

O Palmeiras tem apenas mais dois clássicos pela frente nesta temporada. No dia 7 de outubro, o Verdão recebe o Santos no Allianz Parque pela 26ª rodada do Brasileirão e, três partidas depois, o adversário será o São Paulo, no dia 25 do mesmo mês, também pela Série A e em casa.

Em 2023, o retrospecto do Palmeiras contra seus rivais estaduais não tem sido dos melhores. Diante de Santos, São Paulo e Corinthians, o Verdão tem nove partidas disputadas, com três vitórias, duas derrotas e quatro empates. No ano passado, o Alviverde dominou os clássicos, totalizando dez vitórias, duas derrotas e um empate em 13 duelos.

Neste ano, a equipe de Abel Ferreira empatou com Corinthians e São Paulo no Paulistão, perdeu para o Tricolor duas vezes nas quartas de final da Copa do Brasil e empatou com Timão e Santos pelo Brasileirão. Já os triunfos foram sobre o Peixe (Paulista), o Corinthians (Brasileiro) e o São Paulo (Brasileiro). Ao todo, foram dez gols marcados nestes confrontos e sete sofridos.