Ramón Díaz esboça Vasco para o clássico contra o Fluminense, mas ainda tem dúvidas

O Vasco segue com a preparação visando o clássico contra o Fluminense, que acontece neste sábado, às 16h (de Brasília), no Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Ramón Díaz esboçou a escalação cruzmaltina para o clássico, mas ainda tem uma dúvida.

Sem poder contar com Gary Medel, que entrou em campo pela seleção chilena na terça-feira, a zaga segue sendo formada por Maicon e Léo. Além disso, Zé Gabriel volta ao time após cumprir suspensão.

A dúvida está no setor ofensivo: Dimitri Payet vem treinando e buscando melhorar a parte física. A comissão técnica vai definir se o meia irá começar o clássico como titular ou opção no banco de reservas. Caso seja titular, Ramón deve tirar Serginho ou Gabriel Pec. Outra opção é Payet ficar com a vaga de Paulinho, mantendo o esquema tático.